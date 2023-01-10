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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من بلجيكا ردا على سجن وجلد أحد مواطنيها في إيران

ايران
ايران

استدعت بلجيكا السفير الإيراني لديها، اليوم الثلاثاء، بعدما حكمت محكمة إيرانية على مواطن بلجيكي بالسجن 40 عاماً، وجلده 74 جلدة.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية، حاجة لحبيب، في بيان، إن "بروكسل استدعت السفير الإيراني بعد أن حكمت إيران على المواطن البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل بالسجن 40 عاما و74 جلدة".

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وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإدانة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل باتهامات بالتجسس والتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح إيران وغسل الأموال، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وقالت عائلة فانديكاستيل، الشهر الماضي، إنه محتجز في سجن إيراني منذ شهور وإنه مضرب عن الطعام، مشيرين إلى أنه حُرم من الاتصال بمحام من اختياره ويعاني من مشاكل صحية خطيرة.

ايران بلجيكا الولايات المتحدة السفير الإيراني

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