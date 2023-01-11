وجبة الشعب المغربي يوم الجمعة.. طريقة الكسكسي بالدجاج

يشتهر الشعب المغربي بوجبة أساسية يتناولها الجميع يوم الجمعة، وهذه الوجبة هى عبارة عن الكسكسي سواء باللحم أو الدجاج، لذلك تقدم لكم الشيف المغربية فيفي عثمان طريقة عمل الكسكسى المغربى بالدجاج.







المكونات لعمل الكسكسي المغربي

كوبان كسكس

1 كوب من الزيت

1 كوب من الماء المغلي

كيلو ونصف تقريباً دجاج منزوع الجلد

لفت

4 حبات كوسة

4 جزرات

10 بصلات

نصف كوب حمص مسلوق

ملعقتان رب البندورة

ملعقة كبيرة طحين

نصف ملعقة سكر

مللعقتان صغيرتان من بودرة الكاري

نصف ملعقة صغيرة من كل من القرفة والكمون والهال.



طريقة عمل الكسكسي المغربي

يصب الماء المغلي فوق الزبيب ويترك لبضع دقائق ثم يصفى الماء.

يغلى مجدداً كوبان من الماء ويضاف الكسكس ويترك على النار لمدة 5 دقائق على نار خفيفة.

عندما ينضج الكسكس يضاف إليه الزبيب ويترك جانباً.

يقطع الدجاج إلى 4 قطع ويسلق مع البهارات حسب الرغبة والكاري حتى يستوي.

يصب كوبان من مرقة الدجاج في طنجرة كبيرة وتسلق الخضار فيها بعد تقطيعها ويضاف التوابل والحمص ورب البندورة والسكر والدقيق ويترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق.

تقدم الصلصة مع الكسكس وعليه نضع قطع الدجاج.