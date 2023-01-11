عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ159 حاوية ذخيرة.. باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا

باكستان
باكستان

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن باكستان تخطط لإرسال 159 حاوية ذخيرة، بما في ذلك قذائف 155 ملم، إلى أوكرانيا في يناير الحالي، عبر ميناء في بولندا.

وقالت مصادر للصحيفة، إن شركة Project Shipping الباكستانية للشحن  تخطط لشحن 159 حاوية ذخيرة متجهة إلى أوكرانيا من ميناء كراتشي إلى ميناء جدانسك في بولندا، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وشحن M4A2 ، والبادئات M82 ، وصمامات PDM.

ووفقا لما تقوله الصحيفة، في المقابل، قد تتلقى باكستان مساعدة من أوكرانيا في تحديث طائرات الهليكوبتر Mi-17.

وأضافت الصحيفة، "أفيد بأن الشركة الأوكرانية العاملة في إنتاج محركات الطائرات، وكذلك توربينات الغاز البحرية الصناعية، تساعد في تحديث طائرات الهليكوبتر الباكستانية".

دعوة لإنقاذ باكستان بـ10 مليارات دولار وسط تهديد مستمر لـ8 ملايين شخص

جوتيريش يدعو إلى إصلاح النظام المالي الدولي لدعم باكستان بعد الفيضانات المدمرة

وتضيف الصحيفة أن أوكرانيا وباكستان تربطهما علاقات عسكرية وصناعية وثيقة، فبين عامي 1991 و 2020، أبرمت أوكرانيا عقود أسلحة مع باكستان بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبا.

وسابقا، اشترت باكستان أكثر من 320 دبابة أوكرانية من طراز T-80UD وأبرمت فيما بعد صفقة بقيمة 85.6 مليون دولار مع كييف لإصلاح أسطولها من هذه الدبابات.

باكستان أوكرانيا بولندا كييف روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

680 جنيهًا تراجعًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

غير مقبول.. بيان عاجل من بيراميدز ضد حكم مباراة فيوتشر

موضوعات متعلقة

استثمارات سعودية بــ 10 مليارات دولار في باكستان

الاتحاد الأوروبي يدعم باكستان بـ87 مليون يورو .. فيديو

أوروبا تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لإعادة إعمار باكستان

ضربة قاسية لاقتصاد باكستان.. الحكومة تكشف حجم الخسائر الفادحة جراء الفيضانات

ترشيحاتنا

بعد وفاة 17 شخصا خلال 24 ساعة.. وزير الداخلية يحذر الجزائرين من القاتل الصامت| ما القصة؟

لبيعه إصدارات تعليمية دون تفويض.. صاحب مكتبة يواجه غرامة 500 جنيه

الشيخ الشعراوي زارني في المنام.. عميد بجامعة الأزهر يحكي رؤية مؤثرة لإمام الدعاة| تفاصيل

زيادة البعثات التعليمية المصرية للصومال وإنشاء مدرسة جديدة في مقديشيو

بايدن يتعرض لموقف محرج من زوجة الرئيس المكسيكي.. فيديو

تفاصيل نجاح عملية استئصال قنبلة خطيرة من جذع جندي بأوكرانيا.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

تزايد معدلات نمو الاقتصاد المصري.. توقعات مهمة من صندوق النقد الدولي.. شاهد

بيع رجول الفراخ بالمحلات.. اعرف حقيقة الصور المتداولة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ