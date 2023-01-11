بـ159 حاوية ذخيرة.. باكستان تزود أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة روسيا

ذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، أن باكستان تخطط لإرسال 159 حاوية ذخيرة، بما في ذلك قذائف 155 ملم، إلى أوكرانيا في يناير الحالي، عبر ميناء في بولندا.

وقالت مصادر للصحيفة، إن شركة Project Shipping الباكستانية للشحن تخطط لشحن 159 حاوية ذخيرة متجهة إلى أوكرانيا من ميناء كراتشي إلى ميناء جدانسك في بولندا، في النصف الثاني من شهر يناير الجاري، وشحن M4A2 ، والبادئات M82 ، وصمامات PDM.

ووفقا لما تقوله الصحيفة، في المقابل، قد تتلقى باكستان مساعدة من أوكرانيا في تحديث طائرات الهليكوبتر Mi-17.

وأضافت الصحيفة، "أفيد بأن الشركة الأوكرانية العاملة في إنتاج محركات الطائرات، وكذلك توربينات الغاز البحرية الصناعية، تساعد في تحديث طائرات الهليكوبتر الباكستانية".

وتضيف الصحيفة أن أوكرانيا وباكستان تربطهما علاقات عسكرية وصناعية وثيقة، فبين عامي 1991 و 2020، أبرمت أوكرانيا عقود أسلحة مع باكستان بقيمة 1.6 مليار دولار تقريبا.

وسابقا، اشترت باكستان أكثر من 320 دبابة أوكرانية من طراز T-80UD وأبرمت فيما بعد صفقة بقيمة 85.6 مليون دولار مع كييف لإصلاح أسطولها من هذه الدبابات.