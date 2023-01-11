الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتحاد المصري، بشأن موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في المباريات، بعد انتهاء فترة إيقافه 6 أشهر بسبب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وجاء جواب فيفا بتأكيد أنه رد في وقت سابق، وأن "الأمر لا يحتاج لشرح"٬ ليتم تجديد إيقاف اللاعب مجددا ولا يحق له المشاركة الا عقب دفع الغرامة المالية لـ نادي الزمالك.

وأشار فيفا للخطاب السابق، دون القول بشكل صريح إن اللاعب من حقه المشاركة في المباريات، مكتفيا بالإشارة إلى أن "الخطاب السابق تضمن موعد انتهاء الإيقاف وهو 11 يناير

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، أنه ينوي الاستفسار عن موقف كهربا، قبل منح الأهلي الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب في المباريات.

أوعى تزهق.. رسالة من كهربا قبل لقاء الأهلي والمصري

وجه محمود عبدالمنعم “كهربا” رساله غامضة قبل بدء تدريبات النادي الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة المصري في الدوري .

ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي “ الانستجرام ” ، أوعي تزهق أو تبطل تساعد وتقدم العون للناس اللي حواليك ، أوعي تقول أنك لما عملت الخير لاقيت ناس ما تستهلش الخير ده وتبطل تساعد الناس ، أوعي تكون في أيدك تساعد الناس وتكسل.

وقال كهربا : أوعي تسمع لحد يقولك يا عم فكر ونفسك وخلاص ، كل ما هتقدر تساعد كل ما هتتساعد في كل تفاصيل حياتك .