كوريا الجنوبية: نسعى لتوسيع الآفاق وتعزيز العلاقات مع الدول ذات القيم المشتركة

أعلنت وزارة الخارجية بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن (سول) تسعى لتوسيع آفاقها الدبلوماسية هذا العام من خلال تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى ذات "القيم المشتركة" في التغلب على "الأزمات العالمية المعقدة".



وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن ذلك جاء كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية الإدارة المتمثلة في جعل كوريا الجنوبية "دولة محورية عالمية" من خلال الدبلوماسية "الوقائية والاستباقية" وسط التحديات المستمرة، مثل "المنافسة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية-الأوكرانية، وجائحة فيروس كورونا.



وأضافت الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية ستسعى لاستئناف محادثات نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية "بموقف مرن ومنفتح" وتعزيز التعاون مع الدول المعنية من أجل مفاوضات "مبدئية ومستدامة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى لعب دور قيادي في إثارة القضايا المتعلقة بمشاكل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الدولي لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامجها النووي.