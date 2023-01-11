سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قبل قليل في البنوك المصرية بمعدل 2.45 جنيها في المتوسط.



واعلن عدد من البنوك الحكومة والخاصة زيادة سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه، ليصل إلي 29.4 جنيها كأعلي سعر في البنوك



سعرالدولار في البنك الأهلي



زاد سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري كأحد أكبر وأهم البنوك الحكومية ليصل لـ 29 جنيها للشراء و 29.15 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر



ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلي 29 جنيها للشراء و 29.15 جنيها للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB



بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 28.75 جنيها للشراء و 28.85 جنيها للبيع.



سعر الدولار في بنوك عربية وأجنبية



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.3 جنيها للشراء و 29.4 جنيها للبيع في بنوك HSBC، فيصل الاسلامي، الاهلي المتحد، أبوظبي التجاري.



وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات لنحو 29.35 جنيها للشراء و 29.45 جنيها للبيع.



أعلي سعر

رفع مصرف أبوظبي الاسلامي سعر الدولار لديه ليسجل 29.39 جنيها للشراء و 29.4 جنيها للبيع.



الدولار والبنك المركزي



وأبقي البنك المركزي المصري علي سعر الدولار بدون أي تغيير في المتوسط عند 27.59 جنيها للشراء و 27.68 جنيها لبيع.