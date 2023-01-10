في الختام.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-1-2023

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-1-2023، في البنوك العاملة في مصر بختام التعاملات.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا سعر الذهب وأسعار العديد من السلع.

أسعار الدولار اليوم

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 27.59 جنيه للشراء ، و27.67 جنيه للبيع .

وفي أكبر بنكين "بنك مصر والبنك الأهلي المصري" سجل سعر الدولار اليوم 27.45 جنيه للشراء ، و 27.50 للبيع.

سجل سعر دولار في البنك التجاري الدولي 27.56 جنيه للشراء، و 27.66 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.60 جنيه للشراء ، و 27.70 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم

ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو"، بنحو 5 قروش ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك العامة في مصر

وسجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، 29.59 جنيه للشراء ، و 29.67 جنيه للبيع .



في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر الدولار اليوم 29.42 جنيه للشراء ، و 29.56 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 29.54 جنيه للشراء ، و 29.47 جنيه للبيع .



سعر الجنيه الاسترليني اليوم



كما ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية .

ووصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي 33.49 جنيه للشراء ، و 33.60 جنيه للبيع.



وسجلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 33.32 جنيه للشراء ، و 33.54 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي ، سجل 33.45 جنيه للشراء ، و 33.73 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.29 جنيه للشراء ، 7.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي ، والدرهم الإماراتي سجل ارتفاعا ليصبح 7.47جنيه للشراء ، 7.48جنيه للبيع .

وسجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 86.75 جنيه للشراء ، و 89.93 جنيه للبيع.