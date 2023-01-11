سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بالبنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له اليوم الأربعاء بالتوازي مع انتهاء احتفالات عيد الميلاد المجيد وعودة الجهاز المصرفي لعمله أمس الأول.







اعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لنحو 27.59 جنيها للشراء و 27.68 جنيها للبيع.



اقل سعر



وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه في أحد أهم بنوك الحكومة والتي من بينها بنكي مصر والأهلي ليسجل حوالي 27.45 جنيها للشراء و 27.5 جنيها للبيع.



وسجل ثاني أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي نحو 27.5 جنيها للشراء و 27.6 جنيها للبيع.



متوسط السعر



وصل متوسط سعر الدولار في اغلب بنوك القطاع الخاص لنحو 27.6 جنيها للشراء و 27.7 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكوين الوطني، المصرف المتحد، ميد بنك، الاسكندرية، HSBC، بلوم، كريدي أجريكول، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27.65 جنيها للشراء و 27.7 جنيها للبعي في بنكي المشرق و المصري لتنمية الصادرات.



ثاني أعلي سعر



بلغ ثاني اعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 27.66 جنيها للشراء 27.7 جنيها للبيع في بنك الاستثمار العربي



أعلي سعر



وصل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 27.69 جنيها للشراء و 27.7 جنيها للبيع



ديون نادي باريس



ويخطط البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري، لسداد مبلغ 700 مليون دولار مستحقة ضمن التزامات دورية تدفعها الحكومة المصرية لدول نادي باريس، إذ .تسدد الحكومة المصرية سنوياً لدول نادي باريس 1.4 مليار دولار موزعة علي قسطين اثنين يتم سدادهما مناصفة بقيمة 700 مليون دولار بصورة دورية كل شهري يوليو و يناير من كل عام..

وكشف مسئول مصرفي عن نجاح مصر في قطع شوطاً كبيراً في أداء استحقاقات دول العالم الخارجي خصوصًا بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي معدلات غير مسبوقة خلال الفترات السابقة إذ سجل 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب ما اعلنته تقارير رسمية ببنهاية الشهر الماضي نجح البنك المركزي المصري في سداد ما يقارب من 2.5 مليار دولار ضمن التزامات مصر الخارجية، إذ .يبلغ رصيد دين دول نادي باريس حتي نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 6.7 مليار دولار مقابل 6.58 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

ويصل إجمالي الدين العام الخارجي نحو 155.71 مليار دولار في نهاية الربع المالي الأخير من العام المالي الماضي بما يمثل 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 134.841 مليار دولار بما يمثل 31.9% من نفس الناتج بنفس الربع المناظر من العام المالي السابق.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء دول نادي باريس 19 دولة عضو هي "الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، إسبانيا، السويد".

ارتفاع التضخم

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن أمس عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022

ذكر البنك المركزي أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2% في ديسمبر 2021، ومعدل شهري 2.7% في نوفمبر 2022.