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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس 90 ألف جنيه على سعر أوبل كروس لاند 2023

سيارة أوبل كروس لاند
سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية العديد من الأحداث غير المفرحة، وذلك بسبب مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات العالمية، ومنا عدم استقرار سعر صرف الدولار، إضافة إلى عدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وغلق باب الاستيراد، ولكن رغم هذه الأحداث السابقة يتواجد في مصر الكثير من طرازات السيارات موديل 2023 ، ولكن يتم أضافة أوفر برايس عليها من بناء علي العوامل السابقة، ومن ضمنهم سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 .

سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

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سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات محرك سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

زودت سيارة أوبل كروس لاند بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج عزم أقصي للدوران يصل الي 205 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتستهلك السيارة 5.4 لتر لقطع مسافة  100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 187 كم/ساعة، وتصل سعة وتتسارع من 0 الي 100 كم/ساعة  في مدة زمنية 11.8 ثانية.

سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

تأتي سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023  بالعديد من التجهيزات الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات منها، نظام أقفال الأبواب باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وباور، وتكيف، وفتحة سقف بانوراما، وكراسي كهربائية أمامية، وريموت كنترول لفتح وغلق السيارة، وشاشة متعدة تعمل باللمس، ومرايات جانبية كهرباء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال مقود الحركة، وAUX، وUSB، وسائل أمان، ووسادة هوائية، وESP، و ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، و EBD، وحساسات للاصطفاف أماميه وخلفية، ونظام ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وجنوط، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية، وإنذار، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

سعر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023  أضافه أوفر برايس علي سعرها الاصلي :

كانت تباع سيارة أوبل كروس لاند موديل 2023  بسعر 579 ألف جنيه، والان تقدم بسعر 669 ألف جنيه، بزيادة قدرة بـ 90 ألف جنيه.

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