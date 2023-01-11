مصرع فتاة أسفل عجلات القطار بالشرقية

لقت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد، بمنطقة مزلقان الجمباز بمدينة الزقازيق ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها بثلاجة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "شمس أ م" مقيمة شارع فاروق جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتها التي أودت بحياتها اثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان الجمباز بالزقازيق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.