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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح عملية تحدب بالعمود الفقرى وتشوه فى الفقرات بمستشفى التأمين الصحى بالأقصر

صدى البلد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر عن نجاح قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر فى إجراء عملية معقدة لمريض يعانى من تحدب شديد بالعمود الفقرى وتشوه بالفقرات وبتكلفة لا تتعدى 400 جنيه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وكان قد حضر مريض يبلغ من العمر 30 عاما إلى عيادة جراحة المخ والأعصاب وهو يعانى من تحدب بالعمود الفقرى وتشوة بالفقرات وقام الأطباء على الفور بتحديد موعد للعملية وتم إجراء جراحة معقدة للمريض تم بها إصلاح التحدب عن طريق استئصال جزء من الفقرات المشوهه وإعادة تثبيت الفقرات فى الوضع الصحيح باستخدام مسامير وقضبان معدنية ووصلات عريضة .

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وتعد هذه الجراحة من الجراحات المتقدمة فى العمود الفقرى.

شارك فى الجراحة كل من الدكتور  محمود كمال خميس – استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري  والدكتور   أحمد السيد خلف – أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والدكتور سامح محمد سلامة - مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والدكتور حسين على محمد – مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة والدكتورة  مروة الراسي – نائب التخدير والرعاية المركزة.


وذلك تحت إشراف الدكتور  أمجد عبد العزيز – مدير مستشفى حورس التخصصى بالأقصر والدكتور   شاذلى جابر -  المدير الطبى بمستشفى حورس التخصصي.

 

جدير بالذكر يمكن الحجز بعيادة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بمستشفي حورس التخصصى عن طريق الأحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الأتصال بالخط الساخن 15344 .

 

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