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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول إنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز

صدى البلد

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول إنشاء مفوضية للمساواة ومكافحة التمييز، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ أهمية تنفيذ الاستحقاق الدستوري حول إنشاء مفوضية معنية بالمساواة ومكافحة التمييز بالإضافة إلى المقترحات حول ماهية تشكيل المفوضية والتحديات التي تحول دون تشكيلها والتوصيات الخاصة بسرعة التشكيل وتحفيز الإرادة السياسية للتشكيل.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة تنقية البنية التشريعية المصرية لا سيما فيما يتعلق بالازدواجية للقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والتمييز مع تحديد جدول زمني لتشكيل المفوضية علي أن تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية من خلال تبعيتها المباشرة برئاسة الجمهورية لتعمل علي تحقيق الشفافية بالفاعلية وتحويلها أداة فاعلة لمكافحة التمييز بالإضافة إلى التركيز على المناهج التعليمية لغرس ثقافة مكافحة التمييز لدى النشء وإجراء حوار وطني مسبق لإيجاد أفضل صيغة لتشكيل مفوضية المساواة وعدم التمييز.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفيولا فهمي عضو التنسيقية.

وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلي أحزاب سياسية تضمنت حزب إرادة جيل ومصر بلدي والشعب الجمهوري والعدل والأحرار الدستوريين والمحافظين والجيل الديموقراطي والإصلاح والنهضة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حقوق الإنسان مجلس النواب البنية التشريعية

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