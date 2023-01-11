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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز الثالث يستعد لزيارة فرنسا.. فما السبب؟

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث يستعد لزيارة باريس، وأنّ الدبلوماسية الفرنسية تشتغل على الإعداد الجيد لهذه الزيارة التي وصفتها الصحيفة بأنها "الأعلى درجة بين البلدين".

وقالت الصحيفة، إن "كل شيء جاهز لزيارة الملك تشارلز الثالث إلى باريس، حيث ينشغل الدبلوماسيون الفرنسيون خلف الكواليس بالتحضير لزيارة الدولة - وهي أعلى درجة بين بلدين - لابن إليزابيث الثانية الأكبر. 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أطلق الدعوة لملك بريطانيا، عند مشاركته في جنازة الملكة، وقال ماكرون في 16 سبتمبر الماضي: "أتيحت لي الفرصة لدعوة الملك تشارلز للحضور إلى فرنسا عندما يكون ذلك مناسبًا له".

وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن الرسالة قد تم سماعها بالكامل، حيث يعمل مستشارو الرئاسة الفرنسية حاليًا على الاستعداد لحدث ذي ضجة كبيرة في أواخر مارس المقبل، ويتم التخطيط لعشاء رسمي في قصر الإيليزيه، كما يجري الإعداد لبرنامج بين السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون، والملكة كاميلا".

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ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن "مسار الملك البريطاني وزوجته قد يشمل أيضًا زيارة البرلمان مع احتمال عقد اجتماع مع عمدة باريس آن هيدالغو، إضافة إلى زيارات رمزية لبريجيت ماكرون والملكة كاميلا إلى بعض المدارس والمستشفيات.

وتحظى الزيارة المرتقبة للملك البريطاني باهتمام وتقدير كبيرين من قبل باريس، وتنقل الصحيفة عن أحد مستشاري الرئاسة الفرنسية قوله: "إنها خطوة رمزية قويّة للغاية؛ لأنها ستكون أول زيارة رسمية لتشارلز الثالث، كما تأتي الزيارة قبل تتويج تشارلز ملكًا بصفة رسمية، مما يدل على أن فرنسا تمثل أولوية بالنسبة له”.

فرنسا بريطانيا باريس إيمانويل ماكرون تشارلز الثالث

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