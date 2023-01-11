تعويض| محامي عبد الله السعيد يفجر مفاجأة بشأن قضية الأهلي مع اللاعب

أصدر هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، بيانا رسميا كشف مفاجأة بشأن قضية اللاعب مع الأهلي حيث إن النادي الأحمر سيكون عليه دفع تعويض لصالح اللاعب، بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية.

ورفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز؛ وبذلك يستمر نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.

وجاء البيان كالتالي

"حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية؛ جاء ليؤكد عدم نهائية القرار الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وما تبعه من إجراءات اتخذها النادي الأهلي ضد اللاعب".

وتابعكما يترتب على حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية؛ استمرار المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) في نظر الطعن المقدم من اللاعب ضد النادي الأهلي بشأن قرار مركز التسوية، بعد أن تأكد اختصاص (الكاس)، ولا يتبقى الآن سوى قيام النادي الأهلي بدفع التعويض للاعب، وأتعاب المحاماة الواردة بحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية النهائي".

واختتم: "ينتظر كلا من اللاعب والنادي الأهلي؛ صدور حكم المحكمة الرياضية، بشأن الطعن المقدم منه على قرار مركز التسوية، لكي يُسدل الستار على الانتهاكات والملاحقات غير القانونية التي تعرض لها عبد الله السعيد وأسرته لفترة دامت أكثر من 3 أعوام"

وجاء نص حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية كما يلي:

1- تم رفض الشكوى إلى الحد الذي يمكن التصرف فيه.

2- إلزام صاحب الشكوى بمصاريف الدعوى البالغة 17,500 فرانك سويسري.

3- على المدعي، تعويض المدعى عليه، عن إجراءات المحكمة الفيدرالية، بمبلغ 19,500 فرانك سويسري.

4- سيتم نقل الحكم مكتوبا إلى الأطراف المعنية، ومحكمة التحكيم الرياضي (تاس)، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.