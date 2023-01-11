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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحفظ على 230 كيلو لحوم

ضبط 8 محلات جزارة للذبح خارج السلخانة في حملة تفتيشية بالدقهلية |صور

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنّت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع العميد هانى أبوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية حملة تمونية لاستمرار الرقابة على اللحوم ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي بهدف توفير منتج غذاء آمن وصحى للمستهلك، وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

 وتشكلت الحملة ناحية مركز شربين برئاسة سامى إبراهيم وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبد العزيز مدير الفرع بالدقهلية وعضوية ابراهيم العرابى والسيد علام والطب البيطرى وأسفرت الحملة عن ضبط ٨ محلات جزارة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ٢٣٠ كيلو جراماً.

كما تم ضبط ٩ أطنان و ٩٦٠ كيلو أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء.

كما تم ضبط ٤٣٠ كيلو جراما جبنة وقشطة بدون بيانات.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وتم تحرير ٥ محاضر لمحلات تجارية متنوعة الأنشطة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨م لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

 تم عرض المحاضر على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على تشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية ومواجهة المخالفين.

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