علاء السقطي: تثبيت الفائدة عند 11% سيؤدي لانتعاش السوق الصناعي ..فيديو

أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعة كان يمر بأزمات منها استيراد الخامات وفتح الاعتمادات وارتفاع الفائدة.



وأوضح السقطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه منذ فترة عانى القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة معاناة شديدة جديدة، لذلك تم التواصل مع رئيس الوزراء لمحاولة إنقاذ قطاع الصناعة، مؤكدا أن الحكومة استجابت فورا لدعم القطاع.



ورأى أن تثبيت الفائدة عند 11% نسبة عادلة فيما تتحمل الدولة الفارق، مردفا أن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية ستؤدي إلى انتعاش السوق الصناعية.



وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات: هناك عزم قوي ونوايا جيدة لدعم القطاع الصناعي من خلال المبادرة.

