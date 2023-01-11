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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متخصص : أنظمة الطيران في أمريكا تخضع للبنية التحتية الحرجة | فيديو

الطيران الأمريكي
الطيران الأمريكي

أكد المهندس محمد الحارثى استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أنه لا يستبعد حدوث هجمات سيبرانية على أنظمة الطيران الأمريكي.

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج على مسئولية، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطيران المدنى الامريكي، صرح بأن ما حدث عطل فني.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكى بايدن، عندما صرح قال إنه لم يتم تحديد سبب العطل، وهناك تحقيق قد فتح، لمعرفة سبب التعطل. 

ولفت إلى أن هناك 12 ألف رحلة تعطلت حتى هذا التوقيت، وأن أنظمة الطيران فى أمريكا تخضع لـ البنية التحتية الحرجة، و هى أعلى درجات التأمين.

 

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