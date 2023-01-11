سلوفاكيا تسمح لمواطنيها بالقتال في أوكرانيا والمشاركة بالحرب.. تفاصيل

سمحت الرئيسة السلوفاكية سوزانا شابوتوفا، لأول 7 مواطنين من بلادها المشاركة في النزاع العسكري في أوكرانيا والقتال كمرتزقة إلى جانب الجيش الأوكراني.

وذكرت صحيفة "برافدا" الروسية، أنه بحسب القوانين، فإنه لا يحق لمواطني سلوفاكيا الخدمة في صفوف القوات الأجنبية.

وأشارت إلى أن إجراء استثناء بهذا الخصوص لا يُمكن إلا بأمر من القائد الأعلى الذي يتولى منصب الرئاسة في سلوفاكيا.

وأضافت: "انضم السلوفاكيون الأوائل إلى المعارك ضد الجيش الروسي. وسمحت إدارة رئيس الجمهورية لسبعة مواطنين بالذهاب إلى أوكرانيا".

وأوضحت أنّه كان هناك "عدد أكبر بكثير" من الأشخاص الذين أرادوا الذهاب إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية قصفت نقاط انتشار مؤقت لوحدات "الفيلق الأجنبي،" الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 130 من المرتزقة الأجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية.