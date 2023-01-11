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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تقديم مساعدات للطائرات الأمريكية بعد عطل تقني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، إن مراقبي الحركة الجوية الروس قدموا أثناء حدوث عطل في نظام الكمبيوتر التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المساعدة للطائرات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الروسية في بيان: “اليوم، في فترة عطل في نظام الكمبيوتر التابع لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، مسترشدًا بمبادئ المساعدة الدولية المتبادلة، قدم المركز الرئيسي لنظام إدارة الحركة الجوية الموحد والمراكز الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي في سانت بطرسبرج المساعدة اللازمة لأطقم الطائرات التي تقوم برحلات ترانزيت عبر الحدود لمراكز بيانات منطقة معلومات الطيران مع مركز إرسال المنطقة أنكوريج”.

يشار إلى أنه تم تقديم المساعدة لرحلات ترانزيت من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة وكندا.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية، تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد فشل في نظام كمبيوتر رئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيانها الاول إن "نظاما يدعى NOTAM وهو نظام أمريكي خاص بالرحلات الجوية قد فشل، مما دفع الوكالة إلى إصدار أمر بتعليق عمليات المغادرة المخطط لها في جميع أنحاء البلاد حتى يتم حل المشكلة".

وكانت الإدارة الامريكية حريصة على إبعاد شبهة وجود عمل إرهابي متعمد، حيث خرج المتحدث باسم البيت الأبيض، سريعا عقب انتشار أنباء تعطل الطيران، وقال:  "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة".

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