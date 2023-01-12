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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل منح لعام 2023 ـ 2024 للدراسة خارج مصر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة سلطنة بروناى دار السلام  عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام  للعام الدراسى 2023 ـ 2024.

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وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الصومالي تسهيل التقديم للدراسة في مصر

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تفاصيل التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام للعام الدراسى 2023

وأوضح أن ذلك علمًا بان اخر موعد للتقدم :15 فبراير 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، ولمزيد من التفاصيل حول المنح والحصول على استماره التقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSGZV2tdsExOwIyD-OzBt6mjlKFAddRzU8NA1-J7c-51EGtA/viewform

https://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome


واشارت إلى أنه بعد استيفاء استمارات التقديم ويرفق بها كافة المستندات المطلوبه يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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