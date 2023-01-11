آلاف المعلمين ينتظرون وزيادة بالغي السن القانونية.. موعد صرف معاش دفعة يناير

حالة من الترقب تسيطر على المعلمين خلال الفترة الحالية، وبالأخص تزامنًا مع إقتراب موعد صرف المعاشات، حيث إنه يجرى صرفها على مجموعة من الدفعات كل ثلاثة أشهر، بحيث يكون الصرف في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على مدار العام.

وينتظر آلاف المعلمين لحظة إعلان صرف دفعة يناير من معاش نقابة المعلمين، حيث يصل العدد إلى 259 عضوا على المعاش، 212 ألفا مستحقًا من الورثة.

صرف المعاشات

قال إبراهيم شاهين، وكيل أو نقابة المعلمين، إن ليس هناك معاد محدد لصرف المعاشات، ومن المتوقع أن يتم صرف دفعة يناير في أواخر هذا الشهر، والمبلغ الذي سيتم صرفه هو 350 جنيهًا، وهذه قيمة الثلاثة أشهر، وتكون قيمة الشهر الواحد 120 جنيها.

وأكد شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من الممكن أن يتم الخصم من تلك القيمة في حالة عدم اكتمال المبلغ في الصندوق، ولكن المجلس رفض أن يتخذ هذا القرار في ظل تلك الظروف، مع العلم أن القانون يتيح لنا ذلك الأمر.

واختتم شاهين، أن المجلس عدل في قانون النقابة لكي يتم رفع مصادر الدخل لصندوق المعاشات، لكي يتم رفع المعاشات ونحاول الأن تنفيذ ذلك، ولجأنا إلى لجنة التعليم في مجلس النواب، والجهات المعنية والمختصة، وحتى الآن لم نجد استجابة من أي جهة.

وفي سياق متصل، أكد نقيب المعلمين، أن النقابة تعاني من عجز شديد في الموارد مع تنامي عدد المعلمين المحالين للمعاش شهريا بمعدل 5000 معلم، ما يحمل صندوق المعاشات أعباء كثيرة ويؤثر علي تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين، لافتا إلى أنه سيتم صرف المعاشات لـ259 ألف عضو بقيمة تصل إلى 102 مليون جنيه، وأيضا 212 ألفا و664 مستحقًا من الورثة فتصل إلى 29 مليونا و467 ألف جنيه.

وأشار الزناتي إلى أن زيادة أعداد المدرسين الذين وصلوا إلى سن المعاش وتوقف تحصيل رسم الاشتراكات الخاصة بالنقابة والتي تبلغ 2%، يؤثر بصورة مباشرة على الصندوق، ومع عدم وجود أي موارد أخرى لهذا الصندوق، ما أدى إلى حدوث أزمة كبيرة وتأخر المعاشات وعدم تحديد موعد صرف معاشات نقابة المعلمين بشكل ثابت.

معاشات المعلمين 2023

كشف الزناتي، أن مجلس نقابة المعلمين الحالي نجح في تعظيم استفادة المعلم من صندوق الزمالة المنفصل كليا عن موارد معاشات المعلمين، بزيادة مستحقات المعلم من صندوق الزمالة وعلى رأسها الميزة التأمينية للمعلم فور خروجه للمعاش، ويسعى تنمية موارد النقابة.

وأوضح الزناتي، أن صندوق الزمالة يمنح للمعلم مبلغ مالي فور وصوله سن التقاعد، ولا يحق للنقابة أن تقوم بصرف مستحقات المعاش من حسابات صندوق الزمالة.