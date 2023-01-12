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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تطرح هاتف Moto G53 في الأسواق العالمية

Moto G53
Moto G53

 

قامت شركة  موتورولا  مؤخرًا بإطلاق هاتفها الذكي الجديد  Moto G53 وهو من فئة الموبايلات الإقتصادية في الصين، وتستعد لإطلاق نسخة أخرى تحمل نفس الاسم ولكن بمواصفات وتصميمات أكثر تميزا في الأسواق العالمية.

وفقا لتقرير موقع  gizmochina تم رصد الهاتف  موتورولا  Moto G53 مؤخرًا في العديد من مواقع الحصول على الشهادات والموافقات الرمسية، بما في ذلك BIS India و FCC و TDRA. في آخر تحديث ، حصل Moto G53 العالمي على شهادة GCF الإلزامية ، مما يشير إلى أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون في أسواق دول العالم.

تم رصد هاتف محمول من  Motorola  يحمل رقم الطراز XT2335-1 على موقع GCF (المنتدى العالمي للشهادات). وفقًا للقوائم السابقة ، يرتبط رقم الطراز هذا بموديل Moto G53. ولغير المطلعين على أمر الشهادات الإلزامية، تعد شهادة GCF أمرًا ضروريًا لجميع أنواع الأجهزة التي تعمل على الشبكة الخلوية.

Moto G53

لم تكشف القائمة عن المواصفات الفنية للموبايل لكنها تلمح إلى إطلاق وشيك، ولكن حتى الآن تتحفظ الشركة عن إعلان موعدا النهائي للطرح الرسمي بالأسواق العالمية.

سيكون طراز موتورولا Moto G53 العالمي مختلف قليلا عن نظيره الصيني من حيث المواصفات والتصميم، غالبا سيكون مع معالج من كوالكوم شريحة  Snapdragon 4 Gen 1 SoC الجديد بدلاً من شريحة Snapdragon 480+ الموجودة حاليا في النسخة الصينية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام مع مساحة تخزين 128 جيجابايت روم.

قد يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ويدعم مكالمات الفيديو، ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير داعمة للشحن التربو السريع للغاية مع نظام تشغيل أندرويد 13.

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تتردد شائعات أنه يتميز بشاشة أفضل من نظيره الصيني، قد يحتوي Motorola Moto G53 على شاشة OLED قطرها 6.6 بوصة تنتج دقة FHD + ومعدل تحديث 90 هرتز، وللتذكير والمقارنة، يحتوي الهاتف الصيني على شاشة LCD قطرها 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يُعتقد أن الهاتف في نسختى العالمية يحزم تكوين ثلاثي للكاميرات في الواجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل. يمكن إقرانه بمستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل.

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