للقطاع الخاص..القومي للأجور: اجتماع قريب لبحث زيادة الحد الأدنى لـ3 آلاف

قال عماد حمدى عضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومي للأجور اجتمع منذ أسبوع لإصدار قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص، متابعا: القرار شمل وصول الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه.



وأضاف عماد حمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” ، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القرار شمل زيادة الاشتراك التأمينى، وذلك بداية من يناير، ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى، و10900كحد أقصى، متابعا: تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية حينها.



وأكمل: نسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.



ولفت إلى أن دور المجلس لن يقتصر على الاجور، بل سيشمل إزالة معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدى للدولة، مشددا على ضرورة التركيز على مبادرة "ابدأ".



وشدد على ضرورة التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، متابعا: قرار الحد الأدنى لا يوجد به استشناءات وعلى الجميع تطبيقه.

