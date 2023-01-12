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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإٍسرائيلي
قوات الاحتلال الإٍسرائيلي

قتل الأربعاء فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي صباحا في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب قولها: "استشهاد أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس". 

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، الى أن قوة من "المستعربين" تسلّلت إلى المخيم وحاصرت منزلا واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.

والمستعربون هم وحدة خاصة إسرائيلية سرية لدى حرس الحدود يتنكّر أفرادها بزي فلسطيني ويتحدثون العربية.

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذه مداهمات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا. 

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وأبو جنيد هو الفلسطيني الخامس الذي يقتل برصاص القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. 

ونعت "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو جنيد.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيلية والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن العام 2022 هو من الأعوام التي حصدت أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005.

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