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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: العلاقات مع أنجولا تنعم بزخم تنموي سليم

صدى البلد

  أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن العلاقات الصينية- الأنجولية تنعم بزخم تنموي سليم، حيث حقق التعاون الثنائي في مختلف المجالات نتائج مثمرة، مما جلب منافع ملموسة لشعبي البلدين.

وأشار الرئيس الصيني- في رسالة تهنئة للرئيس الأنجولي جواو لورينكو؛ بمناسبة الذكرى السنوية الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين- إلى أنه ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 40 عاما، دائما ما كانت الصين وأنجولا مخلصتين وودودتين تجاه بعضهما البعض، وعملتا جنبا إلى جنب، ودعمتا بعضهما البعض في القضايا التي تنطوي على مصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم /الخميس/.

وأوضح أنه يقدر بشدة تنمية العلاقات الثنائية، وأنه مستعد للعمل مع الرئيس الأنجولي لاغتنام الذكرى السنوية الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية كفرصة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتقوية التعاون متبادل النفع، وتعزيز الصداقة الشعبية وكتابة فصل جديد في التنمية القوية للشراكة الاستراتيجية بين الصين وأنجولا.

من جهته.. قال الرئيس الأنجولي إنه منذ إقامة العلاقات الثنائية، شهدت العلاقات الأنجولية- الصينية تنمية مستمرة، وحقق التعاون متبادل النفع في مختلف المجالات إنجازات كبيرة مع نتائج مرضية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات الودية والتعاونية مع الصين، وبناء مستقبل مشترك مربح للجانبين، فضلا عن تحقيق التقدم والرخاء والتنمية المشتركة من أجل جلب المزيد من المنافع لشعبي البلدين.
 

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