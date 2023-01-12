اليوم.. آخر موعد للتظلم على نتيجة مسابقة تعيين 30 ألف معلم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة التظلم في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" و"رياض أطفال تكميلي" في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/1/2023.

مسابقة التربية والتعليم 2022

وأوضح “الشيخ”، أن التظلم يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.

التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وبلغ عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة (التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) 14530 متقدما في 27 محافظة، بينما اجتاز الاختبارات الإلكترونية في مسابقة رياض الأطفال التكميلية عدد 1656 متقدما.

التظلم على نتيجة مسابقة الأئمة 2022

كما أتاح الجهاز التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/01/2023، وبلغ عدد الناجحين 548 متقدما.

من الجدير بالذكر أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة حتى نهايتها.

تظلم نتيجة مسابقة الأوقاف 2022

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسادة المتقدمين في المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، وأيضا الأشخاص الذين يدعون معرفتهم بتفاصيل المسابقات أو صلتهم بأحد العاملين بالجهاز.. مشددًا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).