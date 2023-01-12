عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. آخر موعد للتظلم على نتيجة مسابقة تعيين 30 ألف معلم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة التظلم في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" و"رياض أطفال تكميلي" في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/1/2023.

مسابقة التربية والتعليم 2022

وأوضح  “الشيخ”، أن التظلم يكون من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. 

التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 

وبلغ عدد المرشحين ممن اجتازوا مرحلة الاختبارات الإلكترونية للمرحلة التالية من المسابقة (التدريب المقرر بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني) 14530 متقدما في 27 محافظة، بينما اجتاز  الاختبارات الإلكترونية في مسابقة رياض الأطفال التكميلية عدد 1656 متقدما.

التظلم على نتيجة مسابقة الأئمة 2022

كما أتاح الجهاز التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف على موقع البوابة أيضا، في الفترة من 30/12/2022 حتى 12/01/2023، وبلغ عدد الناجحين 548 متقدما.
من الجدير بالذكر أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الرسمية الوحيدة لمتابعة المتقدم لمراحل المسابقة حتى نهايتها.

تظلم نتيجة مسابقة الأوقاف 2022

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالسادة المتقدمين في المسابقات المركزية بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروجها المواقع والصفحات التي تنتحل صفة الجهاز، وأيضا الأشخاص الذين يدعون معرفتهم بتفاصيل المسابقات أو صلتهم بأحد العاملين بالجهاز.. مشددًا على أن أي معلومات عن المسابقات المركزية يقوم الجهاز بإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

مسابقة التربية والتعليم 2022 التظلم على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد ريادة أطفال تكميلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التظلم على نتيجة مسابقة الأئمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

موضوعات متعلقة

الإحصاء: 7.35 مليار دولار ارتفاعا في الواردات خلال أكتوبر الماضي

انتخاب محمود محيي الدين رئيسا لمجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية بأمريكا

أسعار الذهب الآن في مصر

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

القومي للأجور: 2700 جنيه الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص

شهادات الـ25% توجه ضربة قاسية للسوق السوداء.. وهذا سعر الدولار اليوم في البنوك

وزير البيئة الأسبق: التوصل لتوافق بشأن الخسائر والأضرار المناخية أهم مخرجات COP27 

بعد انتهاء عيد الميلاد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

ترشيحاتنا

ابنه مات بسببه.. السرطان يهدد حياة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأحد| صرف معاش تكافل وكرامة.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية لهذه الفئات

وصلت لـ سيول | أمطار رعدية غزيرة بشرق الإسكندرية

وزير الرياضة يفتتح تطوير مركزي شباب بهرمس ومنشأة القناطر بالجيزة

عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

تويتر تقر بالفضيحة.. بيع بيانات ملايين المستخدمين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

سعر الدولار في البنوك .. وتراجع كبير في أسعار الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

عالمي.. الأهلي يسعى لضم الموهبة الإسبانية من الدوري التركي |فيديوجراف

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ