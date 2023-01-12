صفقات جديدة.. موسيماني يضع خطة إنقاذ أهلي جدة

كشف تقرير صحفي، عن احتياجات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن بيتسو موسيماني رفع تقريرا إلى إدارة أهلي جدة باحتياجاته خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة، أن بيتسو موسيماني وضع التعاقد مع مهاجم وجناح على رأس احتياجاته لتدعيم صفوف الفريق.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت “مؤخرا”، أن إدارة النادي الأهلي المصري، رفضت رحيل بيرسي تاو، لاعب الفريق، إلى نادي أهلي جدة، بعد طلب موسيماني التعاقد معه.

ويعني فريق أهلي جدة |تحت قيادة موسيماني"، في بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي في الفترة الأخيرة، حيث تعادل في 3 مواجهات، وفاز في مباراتين فقط.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو” ، برصيد 25 نقطة.