عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جاهز للمشاركة.. الأهلي يعلن وصول البطاقة الدولية للمهاجم التونسي “كريستو”

فريق الأهلي
فريق الأهلي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرا سارا قبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي اليوم بالجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بعد وصول البطاقة الدولية لمحمد كريستو المهاجم التونسي الجديد المنضم حديثا للقلعة الحمراء، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة مع الأهلي اليوم.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس، ويدخل المارد الأحمر، وهو في صدارة جدول الترتيب بـ  30 نقطة، بينما يقع فريق المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا.. هل ينهي الحرب أم يظل عاجزا؟

بنسبة 55.9%| ننشر أهم 5 دول مستوردة للرخام والجرانيت المصري بـ165 مليون دولار

روسيا: مقتل 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة في دونيستك

الضحك والتفكير أثناء القيادة.. مخالفات رادار تثير الجدل| تعرف على حقيقتها

المؤبد لـ 7 متهمين والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين في داعش بولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ