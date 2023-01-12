جاهز للمشاركة.. الأهلي يعلن وصول البطاقة الدولية للمهاجم التونسي “كريستو”

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرا سارا قبل ساعات من مواجهة المصري البورسعيدي اليوم بالجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء ذلك بعد وصول البطاقة الدولية لمحمد كريستو المهاجم التونسي الجديد المنضم حديثا للقلعة الحمراء، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة مع الأهلي اليوم.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة قوية تجمع بين الأهلي والمصري ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022/ 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الخميس، ويدخل المارد الأحمر، وهو في صدارة جدول الترتيب بـ 30 نقطة، بينما يقع فريق المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.