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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزماته لا تنتهي.. أغنية مسروقة لـ محمد رمضان و"يوتيوب" يحذفها| فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

عرضت فضائية العربية، تقريراً بعنوان “أغنية مسروقة ويوتيوب حذفها.. أزمة جديدة يعيشها محمد رمضان”.

وأفاد التقرير، أن هناك أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتتالية التي يتعرض لها الفنان محمد رمضان، وهي حجب موقع يوتيوب كليب أغنية "على وضعنا"، التي يقوم بغنائها محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد عدوية.

أغنية "على وضعنا" حققت مليوني مشاهده


وأضاف التقرير، أن محمود بدر عضو فريق شارع 3 طالب بحقوق الملكية والنشر لأغنية "على وضعنا"، حيث أكد بدر أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها قريباً بصوته، بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي "لسه متخلقش".

وأكد التقرير، أن أغنية "على وضعنا" حققت مليوني مشاهدة بعد طرحها بـ9 أيام عبر قناة محمد رمضان على موقع اليوتيوب، مضيفاً أن محمود بدر خرج في بث مباشر على الفيسبوك وأعلن عن ملكيته للأغنية، وكشف أن رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً ولكن حدث خلاف على الأجر.

 

 

محمد رمضان أغنية مسروقة يوتيوب حذفها محمود بدر محمد عدوية أحمد عدوية

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