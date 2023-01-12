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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من أوكرانيا على تعيين روسيا لقائد عسكري جديد

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال مسؤول عسكري أوكراني كبير، اليوم الخميس، إن تعيين روسيا لقائد عسكري جديد يظهر أن حربها في أوكرانيا لن يتم التخطيط لها.

وقال أوليكسي جروموف، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، خلال مؤتمر صحفي: “منذ الأيام الأولى للحرب، نراقب التغيرات الدورية في قيادة القوات المسلحة لروسيا. إذا كان كل شيء على ما يرام، فلن تحدث تغييرات القادة بمثل هذا التردد”.

وأضاف: “تشير التغييرات الأخيرة في الأفراد، أولاً وقبل كل شيء، إلى أن هناك حاجة إلى الجمع بين نظام الإدارة ونظام القيادة والتحكم للقوات في رتبهم. ليس كل شيء يعمل بالطريقة التي يريدونها. كيف سيكون أبعد - سنرى”.

وبالأمس، كشفت وزارة الدفاع الروسية، سبب تعيين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، لقيادة مجموعة موسكو المشتركة للقوات في أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن “الحاجة إلى رفع مستوى قيادة العمليات ارتبطت بزيادة حجم المهام القتالية، والحاجة إلى تنسيق أوثق بين مختلف الخدمات وفروع القوات المسلحة”.

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وأضافت أن هذه الخطوة ستحسن أيضا الدعم اللوجستي وفعالية القيادة للقوات الروسية في أوكرانيا.

وعين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في أوكرانيا.

وتم تعيين القائد العام للقوات الجوية، سيرجي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية أوليج ساليوكوف ونائب رئيس الأركان العامة أليكسي كيم، نواب له.

أوكرانيا روسيا الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية

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