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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات.. تعيين رزان المبارك رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف COP28

صدى البلد

رحب الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بتعيين رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للمناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28.

وقال محيي الدين إنه "خلال هذا العام الحيوي والهام للعمل المناخي الدولي يشرفني أن أتعاون مع رزان آل مبارك للدفع نحو عمل مناخي أقوى وأكثر طموحاً على مستوى الأطراف الفاعلة غير الحكومية بهدف تحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس والتي انعكست في خارطة شرم الشيخ لتنفيذ العمل المناخي خاصة في إنجاز الاتفاق التاريخي في ملف الخسائر والأضرار".

وأعرب محيي الدين عن تطلعه للتعاون البناء والمثمر مع المبارك في سبيل بناء الزخم اللازم لتحقيق تقدم ملموس فى جهود الأطراف غير الحكومية بما يخدم قضايا المناخ على الأجندة الدولية خاصة في مجالات التمويل والاستثمارات الجديدة في مجالات التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ.

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