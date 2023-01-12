علياء المهدي: ضخ الدولارات والاهتمام بالإنتاج يحل الأزمة الاقتصادية.. فيديو

أكدت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن الجنيه فقد من قيمته بشكل كبير أمام الدولار، خلال الفترات الأخيرة، خاصة بعد ان كان الدولار يساوي 16 جنيه، كسر حاجز الـ 30 جنيه.

وقالت علياء المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار ، عبر فضائية ”صدى البلد"، أن أزمة الدولار ليست أزمة تصيب فئة معينة، ولكنها تصيب الكل وتؤثر على الجميع.

وتابعت عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن أثرياء الأزمات يكتسبون من الأزمات التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة عليها ضخ الدولارات لمواجهة الأزمة.

للخروج من الأزمة

وأشارت علياء المهدي إلى أنه علينا أن نهتم بالقطاع الإنتاجي للخروج من الأزمة، مؤكدا أن الإنتاج والسياحة مصدران هامان لتوفير العملة الصعبة.