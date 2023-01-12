روسيا تفرج عن جندي أمريكي سابق.. تفاصيل

أفرجت روسيا، اليوم الخميس، عن جندي سابق في البحرية الأمريكية كان محتجزاً في كالينينجراد قرب بولندا منذ تسعة أشهر، على ما أعلن المفاوض والسياسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسن.

وكان تيلور دادلي محتجزاً منذ أبريل 2022 وهو واحد من بين عدد من الأمريكيين المحتجزين لدى روسيا والذين تسعى السلطات الأمريكية وريتشاردسن إلى إطلاق سراحهم.

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية إتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر، المحتجزة بروسيا، في صفقة تبادل السجناء في مطار أبو ظبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "إن المواطن الروسي فيكتور بوت تم استلامه مقابل تسليم الأمريكية بريتني جرينر".