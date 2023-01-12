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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدرس صاحب صورة إطعام تلميذ من ذوي الهمم: نتعامل بقلوبنا مع الطلبة

صدى البلد

علق الأستاذ إبراهيم سليمان عليوة مدرس مدرسة كوم النور للتربية الفكرية على تداول صورته وهو يطعم تلميذ.

 

وأكد عليوة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن شعوره بتداول الصورة لا يوصف.


وتابع سليمان عليوة: "أن كل المدرسين مدرسة كوم النور للتربية الفكرية يتعاملون بقلوبهم مع الأطفال".

 

ذوو الهمم


وأضاف إبراهيم سليمان:" لقيت تلميذ من ذوي الهمم ومكنش عارف ياكل وقمت بواجبي وساعدته على تناول الطعام ".

 

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة إنسانية لاقت تعاطف جميع رواد فيس بوك خلال الساعات الماضية، وظهر في الصورة معلمٌ مصريٌ بإحدى مدارس التربية الفكرية بكوم النور، قام أثناء رحلة مدرسية بإطعام "تلميذ تربية فكرية" بيده بعد أن لاحظ أنه غير قادر على أن "يتناول طعامه بنفسه بسبب حالته".

التواصل الاجتماعي فيس بوك الاطفال التربية موقع التواصل الاجتماعي

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