التنمية المحلية: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بعملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية في الخطط المحلية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة المستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين دون الإضرار بالبيئة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "زي ما استلمنا بلدنا من أجدانا هنسلمها لأحفادنا دولة متقدمة تتميز بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بالبنية التحتية وتطويرها بأحدث التقنيات الحديثة.

تابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، هناك عدد من البرامج التنموية المتكاملة تستهدف تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتي تم إدراجها علي منصة الأمم المتحدة باعتبارها تجارب تنموية رائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في عام 2021 بمحافظتي سوهاج وقنا.

