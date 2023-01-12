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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لاعب شطرنج مصري: احترفت في ثلاثة أندية أوروبية ورفضت التجنيس

صدى البلد

حل الدكتور باسم أمين، أول مصري وعربي وإفريقي يحصل على لقب سوبر جراند ماستر أعلى ألقاب الشطرنج بالعالم، ضيفا ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة “الحياة”.

 

وأوضح أمين، أن لعبة الشطرنج تحتاج إلى المذاكرة ومدرب خاص، لافتا إلى أنه فى الخارج يتم توفير احتياجات لاعب الشطرنج المعنوية والمادية ليركز فقط فى المسابقات.

 

الشطرنج الكلاسيكي 

ولفت الدكتور باسم أمين، أن لعب الشطرنج الكلاسيكي صعب للغاية ويحتاج  وقتا طويلا في التفكير، لافتا إلى أنه أحب وبدأ لعب الشطرنج منذ الطفولة وحصل على بطولة الجمهورية فى سن 12 عاما.

 

وأكد الدكتور باسم أمين أنه محترف فى ثلاثة أندية أوروبية حيث أن قانون الشطرنج يسمح بذلك، كما أنه يمثل مصر ورفض تمثيل أى دولة أخرى.

 

ونوه الدكتور باسم أمين، أن لعبة الشطرنج فى مصر تحتاج إلى دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة. 
 


 

الشباب الرياضة الشطرنج باسم امين لعبة الشطرنج

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