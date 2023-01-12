طاهر: الراحل محمد غانم هو صاحب فضل صناعة الكوتشى الرياضى فى مصر

أكد الكاتب عمر طاهر أنه الحصول على كوتشى رياضى كان من ضمن أحلامه فترة المراهقة.

وأوضح طاهر خلال تقديمه برنامج "صنايعية مصر"، أن صاحب الراحل محمد غانم هو صاحب فضل صناعة الكوتشى الرياضى فى مصر خلال فترة الثمانينيات، كما أنه أدخل العديد من الصناعات الأخرى خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

السادات

وقال طاهر إن الرئيس الراحل أنور السادات قبل استقالة محمد غانم، رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد، التي لم يتقدم بها ومنحه أعلى النياشين.

ولفت عمر طاهر إلى أن محمد غانم، فوجئ بأنه محظور على العاملين في فروع الشركة التعامل معه أو الاتصال به، ووقتها فهم محمد غانم الرسالة وسافر للكويت.

وأوضح طاهر أن محمد غانم عاد إلى مصر عام 1981 وأسس وأدخل العديد من الصناعات منها صناعة الكوتشى الرياضى.