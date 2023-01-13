تويتر تخترع عملة رقمية جديدة لإنقاذها من الإفلاس

تخطط إدارة شركة منصة التدوينات القصيرة "تويتر" Twitter لجني أرباح وكسب مال إضافي من النظام الأساسي وذلك من خلال إنشاء عملة خاصة بها داخل التطبيق تسمى coins أو "عملات معدنية" باللغة العربية، تهدف إلى مساعدة المبدعين وصانعي المحتوى في المنصة على كسب المال منها.

وفقا لتقرير موقع engadget تم رصد الميزة الجديدة في “تويتر” من قبل الباحثين في التطبيقات "جين مانشون" و "ونغ ونيما أوجي" ، الذين ينشرون غالبًا صورًا لميزات التطبيقات قبل إقرارها وإصدارها للجمهور العادي. وفقًا لمنشوراتهم ، يبدو أن العملات المعدنية أو Coins في تويتر هي امتداد طبيعي لميزة الإكراميات الموجودة الحالية في العصفور الأزرق.

ميزة الإكراميات وعلاقتها بـ Coins

لمن لا يعرف ما هي ميزة الإكراميات، هي وفقا للتعريف الرسمي من مركز مساعدة تويتر ميزة تتيح لك إضافة روابط إلى ملفك الشخصيّ على تويتر لتحديد خدمات دفع خارجية. عند تفعيل خاصية الإكراميات على الـ profile الخاص بك، سيُتاح للأشخاص إمكانية دعمك من خلال الضغط على أيقونة الإكراميات لإرسال أموال أو مبالغ بعملة بيتكوين إليك خارج المنصة عبر وسائط الدفع والخدمات التابعة للجهات الخارجية التي أضفتها.

تتيح لك خاصية العملات المعدنية دعم المبدعين الذين يغردون بمحتوى مفيد وعملي ومفيد بالنسبة لك وهي بمثابة مكافأة لصانعي المحتوى الجيدين، نجد لقطة شاشة تمت مشاركتها بواسطة Wong و Owji تظهر علامة تبويب "عملات معدنية" Coins جديدة في نفس القسم الخاص بالـ Tips أو الإكراميات.

في الوقت الحالي ،لم تتضح سياسة العملات المعدنية وكيف سيتم إدارتها، أو متى يمكن إطلاقها رسميا، تويتر حاليا لم تعد توظف طاقم اتصالات ومسؤولي إعلام، لم تعد ترد على الفور على طلبات التعليق. لكن لقطات الشاشة تشير إلى أن Twitter يفكر على الأقل في عرض أيقونة العملات بشكل واضح في تطبيقه حيث رصدها كل من Wong و Owji في الشريط الجانبي الرئيسي.

نظام الكوينز

نظام الجوائز

قد لا تكون العملات المعدنية مجرد إكراميات مثل الموجودة حاليا بل تكون لوظيفة أكبر من ذلك، حيث اكتشف Wong أيضًا ميزة "الجوائز" awards، والتي تتيح للأشخاص استخدام العملات المعدنية الجديدة لشراء هدايا داخل التطبيق للآخرين. وفقًا للصورة التي شاركها Wong ، سيتمكن المستخدمون من شراء هدايا مقابل عملة معدنية واحدة (تسمى "Mind Blown") أو ما يصل إلى 5000 عملة (تسمى "Gold"). ليس من الواضح سعر صرف هذه العملات المعدنية ، ولكن من المؤكد أن تويتر سيحصل على إيرادات و رسوم مقابل تلك المشتريات المتأتية من المشتريات.

نظام الجوائز

الجدير بالذكر أن الملياردير إيلون ماسك المالك للمنصة حاليا، سبق وأعلن من خلال تغريدة قديمة له أنه يريد مكافأة المبدعين وصانعي المحتوى على تويتر.