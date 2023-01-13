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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات الصين تتراجع بـ9.9% في ديسمبر على أساس سنوي

صدى البلد

قالت إدارة الجمارك الصينية إن صادرات وواردات الصين تراجعت بأقل من التوقعات في ديسمبر، إذ تراجعت صادرات الصين بنسبة 9.9% في ديسمبر عن مستواها قبل عام بالدولار الأميركي، وهو أفضل قليلاً من التوقعات التي اشارت إلى انخفاض بنسبة 10%.

وبالانتقال إلى الواردات، فقد انخفضت بـ 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول بالدولار الأميركي، وهو أيضاً أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بـ 9.8%.

هذا وعززت الصادرات القوية اقتصاد الصين في العامين الماضيين، لكن يتوقع الاقتصاديون تباطؤًا في الطلب من قبل الولايات المتحدة وأوروبا. وبالفعل ، بدأت صادرات الصين في الانخفاض على أساس سنوي في أكتوبر لأول مرة منذ مايو 2020.

وبالحديث عن العام المنصرم، فقد قالت السلطات الصينية إن الصادرات نمت بنسبة 7.7% والواردات بنسبة 1.1%.

هذا ونمت التجارة الإلكترونية بين الصين ودول أخرى بنسبة 9.8% في عام 2022، مقارنة بالعام الماضي إلى 2.11 تريليون يوان، أي ما يعادل 301.42 مليار دولار، وفقًا للأرقام الرسمية. وارتفعت هذه الصادرات المباشرة إلى المستهلك بنسبة 11.7% على أساس سنوي.

ومع ذلك ، كان هذا يمثل تباطؤًا من عام 2021، عندما ارتفعت التجارة الإلكترونية الدولية الصينية بنسبة 15% إلى 1.98 تريليون يوان، أي ما يعادل 311.5 مليار دولار، وزادت الصادرات بنسبة 24.5%.

الصادرات اقتصاد الصين السلطات الصينية جمارك الدولار الولايات المتحدة

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