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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل مياه الشرب عن مدينة في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الازمات بمحافظة كفر الشيخ، ومجلس مدينة فوة عن قطع المياه عن مركز ومدينة فوه، غداً السبت، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصراً وذلك لأعمال الصيانة اللازمة بالمحطة.
 

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وتناشد غرفة العمليات بالمحافظة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وشهدت شوارع منطقة المشمس رفع مطابق الصرف الصحى بعد التنتهاء من تكسير الأجزاء المتهالكة من الطبقة الأسفلتية القديمة استعداداً للرصف ضمن الخطة الإستثمارية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين

وتابع سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال إصلاح وصيانة ماسورة مياه عمومية بقريه شمشيره، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً.

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