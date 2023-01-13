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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تجريان تدريبات لردع أي تصعيد محتمل

صدى البلد

قال رئيس الإدارة الثانية لشئون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك "إن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى ردع الخصوم المحتملين عن التصعيد والاستفزازات".


وأشار بولشوك إلى أنه في ظل الوضع العسكري والسياسي الحالي، تم نشر وحدات إضافية من مجموعة القوات الإقليمية الروسية-البيلاروسية المشتركة على الأراضي البيلاروسية منذ شهر أكتوبر الماضي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.


ووفقا للدبلوماسي الروسي، يتم الآن التنسيق القتالي والتدريبات والمناورات، مضيفا "التدريبات تعد دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى ضمان أمن روسيا وبيلاروسيا، ومن المفترض أن تثني خصومنا المحتملين عن التصعيد والاستفزازات.. لدينا تفاهم كامل مع حلفائنا البيلاروسيين بشأن هذه القضية".


وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في 10 أكتوبر الماضي، عن بدء تشكيل مجموعة إقليمية من القوات بموجب اتفاقيات مع روسيا، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات مع لوكاشينكو في العاصمة البيلاروسية يوم 19 ديسمبر الماضي، إن موسكو ومينسك ستواصلان التدريبات المشتركة وأنشطة التدريب العسكري الأخرى، بما في ذلك تلك التي تدخل في إطار مجموعة القوات الإقليمية. 

وزارة الخارجية الروسية

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