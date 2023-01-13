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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا على مدار تعاملات الأسبوع المنقضى.

يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  ختام تعاملات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي بنكي مصر و الأهلي.

وننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع .

 

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

سحل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة نحو 29.50 جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة  31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلي 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 35.67 جنيه للشراء و36.17 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 31.54جنيه للشراء و31.88جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.60 جنيه للشراء و 29.63 جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي.

سعر الدولار فى البنك المركزي 

 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو  31.75جنيه للشراء و31.90 جنيه للبيع .

 

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة الى 35.86جنيه للشراء و 33.04جنيه.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 31.64جنيه للشراء و31.79جنيه للبيع .


أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

فيما سجل الدولار الأمريكي نحو 29.50جنيه للشراء و 29.55جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة  31.65جنيه للشراء و32.02 جنيه للبيع 

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الدولار يتراجع وارتفاع سعر الذهب عالمياً

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الدولار يهبط لأدنى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة 35.67جنيه للشراء و 36.14جنيه.

سعر الاسترليني فى بنك مصر 

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 31.54جنيه للشراء و 31.88جنيه للبيع.

العملات العملات الاجنبية الدولار البنك الاهلي اليوم الجمعة

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