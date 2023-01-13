الأوقاف تعلن تفاصيل صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين من رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى في شهر رمضان 1444هـ بناء على تقارير المديريات الإقليمية.

المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى

وجاءت المجموعة الأولى من الأئمة المعتمدين لصلاة التهجد بالمساجد الكبرى ، وهم :

أكاديمية الأوقاف الدولية

استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، يسرنا أن ننشر بالأسماء تخرج المجموعة الحادية والثمانين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: ( 8 ) خريجين ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1223) خريجًا، والخريجون الجدد هم:

1. دياب محروص السيد محمد - القاهرة - إمام وخطيب.

2. علي إبراهيم علي عثمان - الفيوم - إمام وخطيب.

3. محمود عوض علي الحناوي - الدقهلية - إمام وخطيب.

4. أحمد طلعت عبد الرحمن متولي - الفيوم - إمام وخطيب.

5. وليد عيد السيد عبد ربه - الشرقية - إمام وخطيب.

6. صابر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن - الشرقية - إمام وخطيب.

7. عبد الله إسماعيل أحمد سالم - الشرقية - إمام وخطيب.

8. رمضان خلف أحمد أحمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب.

الأنشطة التفاعلية بالمساجد

وفي إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي ، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد ، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة ، شهدت المساجد إقبالا كثيفًا وتفاعلًا في البرنامج التثقيفي الذي يعقد يومي الأحد والخميس من كل أسبوع تلبية لرغبات أولياء الأمور، حيث واصل الأئمة والواعظات عقد البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد، وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة النشء، معبرين عن إعجابهم الشديد بما يقدمه أئمة وواعظات من زاد معرفي وسلوكي حازوا به ثقة المجتمع وحققوا إقبالًا متميزًا.