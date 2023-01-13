الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة سوهاج اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١ يناير ولمدة ٦ أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٦ من الشهر ذاته، على أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين فى نفس اليوم النهائي للتقديم، بعد الساعة ٣ عصراً، كما سيتم تلقى طلبات الطعون يومي الأحد والإثنين ٢٩ و٣٠ يناير الجاري.

وقرر المجلس أن يكون اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين ٦ فبراير القادم، أما تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان سيكون يوم الأحد ١٢ فبراير القادم.

جامعة سوهاج

كما سيتم تحديد موعد المقابلات للسادة المرشحين لاحقًا بعد إجتماع لجنة البت في الطعون كما هو مذكور أعلاه، علي تبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الاعلي للجامعات.

يُذكر أن المجلس قد حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهي السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل على الأبحاث والمهارات العلمية، الإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي وبناء الشراكات.

والمشاركة في تطوير التعليم الجامعي، أضافة إلي بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، المهمات العلمية فى الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة.