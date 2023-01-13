عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة سوهاج

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة سوهاج اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١  يناير ولمدة ٦ أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق ٢٦ من الشهر ذاته، على أن يكون إعلان القائمة المبدئية للمتقدمين فى نفس اليوم النهائي للتقديم، بعد الساعة ٣ عصراً، كما سيتم تلقى طلبات الطعون يومي الأحد والإثنين  ٢٩ و٣٠ يناير الجاري.

وقرر المجلس أن يكون اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين ٦ فبراير القادم، أما تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان سيكون يوم الأحد ١٢ فبراير القادم.

25 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجري المواد المُخدرة في سوهاج

الخلافات الزوجية تُنهي حياة أربعينية بـ قرص الموت في سوهاج

جامعة سوهاج

كما سيتم تحديد موعد المقابلات  للسادة المرشحين لاحقًا  بعد إجتماع لجنة البت في  الطعون كما هو مذكور أعلاه، علي تبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من الساعة العاشرة صباحاً بمبنى أمانة المجلس الاعلي للجامعات.

يُذكر أن المجلس قد حدد أهم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة الجامعة وهي السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل على الأبحاث والمهارات العلمية، الإشراف  على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، التعاون الخارجي وبناء الشراكات.

والمشاركة في تطوير التعليم الجامعي، أضافة إلي بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات، المهمات العلمية فى الخارج والجزاءات مع تقديم خطة كل مرشح لتطوير الجامعة.

سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج اخبار محافظة سوهاج منصب رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في التجمّع مع أمير توفيق| مهيب عبد الهادي يزف بشرى لجماهير الأهلي

أفريقي سوبر.. أحمد حسن يكشف موعد وصول مهاجم الأهلي الجديد إلى القاهرة

خاص.. بكشتاش التركي يفجر مفاجأة عن رحيل موليكا لـ الأهلي

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

السعودية تضع 4 شروط جديدة لـ الحج في 2023

قرارات هامة بشأن موعد ومدة إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

موضوعات متعلقة

انطلاق قافلة الأزهر الطبية إلى سوهاج لإجراء الكشوف والعمليات الجراحية مجانا

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 13-1-2023

تخفيض 30% على الزيت والسكر.. أسعار سلع معارض أهلا رمضان وأماكنها بالمحافظات

نصفه مظلم.. قمر التربيع الأخير يزين سماء مصر الأحد

ارتفاع قياسي بـ 2023 .. ماذا يحدث بطلب الصين على النفط ؟

مستلمهاش سويسرا.. بكرى : الرئيس السيسي أنفق 7 تريليونات جنيه على التنمية بمصر

جواهر بأسعار زهيدة.. محمود فايز يطالب أندية الدوري بمتابعة أمم إفريقيا للمحليين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أضرارا كارثية .. هؤلاء ممنوعون من اللبن الرائب

بعد الهجوم عليها بحفل الكويت.. شاهد فستان شيرين عبد الوهاب قبل التعديل

ملابس شتويه جريئة.. زوجة محمود العسيلي تستعرض جمالها.. شاهد

فاكهة غير متوقعة خارقة في علاج الحموضة

فيديو

أمطار رعدية غزيرة وانخفاض شديد في الحرارة .. توقعات طقس اليوم

بمقدم ٧٠ ألف .. ٢٠ ألف وحدة في دار وسكن مصر وجنه والتقديم اون لاين

العنف والعصبية والعدائية.. الألعاب الإلكترونية تهدد ٣ مليار من أبنائنا

تفاصيل استدعاء ياسمين عز للتحقيق أمام نقابة الإعلاميين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ