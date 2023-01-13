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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع

حملات مكثفة على الأسواق
حملات مكثفة على الأسواق في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتفتيش على التراخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية بالإضافة إلى إعلان الأسعار والفواتير للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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وأكد نور الدين، أنه وجه بمواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين والصحة ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة وذلك خلال حملات تم شنها بمراكز المحافظة، وذلك في إطار جهود مجالس المدن ومديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها، برئاسة رؤساء مدن "بيلا، الحامول، فوه، دسوق، بلطيم، البرلس، فوة، مطوبس، الرياض، البرلس، سيدي سالم، سيدي غازي ، مسير، كفر الشيخ" وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لذلك من بينها، محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة المقررة وشهادات صحية وعدم وجود فواتير ومنتجات مجهولة المصدر ونظافة، وغيرها، وذلك لتوقيع العقوبات على المتاجرين بحقوق المواطنين، وفرض الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب، فضلاً عن مصادرة الكمية المضبوطة والتحفظ عليها.


وقال محافظ كفر الشيخ، إن السلع المضبوطة يتم بيعها بتسعيرة خارجية مغالاة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهول المصدر وأخرى ومنتهى الصلاحية حيث يتم التعامل معها بمعرفة الجهات المختصة وإحالة المحاضر للنيابة.

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