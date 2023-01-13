يا حاجّة .. رسالة إعلامي لـ نهاد أبو القمصان بسبب صورتها بمكة

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بعد نشرها صورة لها أمام الكعبة معلقة عليها: "أول واحدة تزور مكة بدون محرم وتدخل الكعبة بالتربون".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،" بتتباهي بوجودها في بيت ربنا بدون محرم يعني من غير راجل عايزة تقول يعني حتي الحاجات اللي متنفعش تتعمل من غير راجل في الوقت الحالي بقت تنفع وإنها أول واحدة تطبق القرار الجديد يعني حتي في بيت ربنا المكان اللي المفروض يكون للعبادة والخشوع برضوا طالعة تقولي أنا أول واحدة".

تابع، لا يا حاجة نهاد حضرتك مش واخدة بالك إن الست فوق الأربعين وهي داخله علي الخمسين والستين بتكون ست مسنة وبتروح تعمل حج وعمره من غير محرم أصلا وده من زمان مش من دلوقتي يعني حضرتك كنتي تقدري تروحي مكة من غير محرم من عشرة عشرين سنه فاتوا عادي.

