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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خيرك سابق.. مؤسسة أبو العينين تساهم بأكبر مبادرة إطعام فى مصر

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

تشارك مؤسسة أبو العينين الخيرية في أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام، وذلك من خلال إعداد الوجبات الغذائية لتوزيعها على الأسرة الأكثر احتياجا.

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأوضح التحالف فى بيان، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى  ٣٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠ جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.


وأشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني، هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة فى منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف، الوطني، ومن خلال شبكة جمعيات قاعدية تتواصل بشكل مباشر مع التحالف ومؤسساته، كذلك يتم التوزيع من خلال فرق متطوعي كيانات التحالف المنتشرة  فى أنحاء الجمهورية. كما يشمل المستوى الثالث توزيع الوجبات الساخنة من خلال مطابخ التحالف بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح التحالف أن إطلاق اسم "خيرك سابق"  على المبادرة يأتى تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل بين كل الشرائح المجتمعية المستفيدة. وأنه سوف يتم التعميم على الجمعيات القاعدية، استمارة تقديم طلب إطعام شهري ليتم بمقتضاها وصول الدعم و المساعدةات الغذائية الأنسب من كيانات التحالف إلى الأسرة المستفيدة في كافة محافظات الجمهورية.

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