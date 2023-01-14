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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل أمريكي يعثر على ملايين الدولارات داخل دولاب قديم..لن تصدق ماذا فعل

رجل يعثر على ملايين
رجل يعثر على ملايين الدولارات

في ضربة حظ لا تتكرر، عثر رجل أمريكي على 6 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 220 مليون جنيه مصري) داخل خزنة قديمة اشتراها بـ477 دولارًا فقط، وعلى الرغم من أن هذا المبلغ من المال كان من الممكن أن يصبح ملكه، إلا أنه اضطر لإعادته إلى صاحبه.

 

كشف «دان دوتسون» البائع بالمزاد العلني أنه باع وحدة تخزين مستعملة مقابل 477 دولارًا، ولم يعلم أن ما كان بداخلها يستحق الكثير، فقد تفاجأ بالأمر بعد سنوات عندما أخبرته عجوز بما عثر عليه زوجها داخل الخزنة.

 

أخبرت المرأة الآسيوية دوتسون بأن زوجها كان قد اشترى منه دولاب قديم خلال مزاد علني مقابل 500 دولار ووجد خزنة بداخله تحتوي على ملايين.

 

وأوضحت المرأة كذلك أن زوجها أخذ الخزنة إلى صانع الأقفال، وتم كسر القفل ليكتشفا ملايين الدولارات بداخلها، ومع ذلك، لم يستطع المالكون الجدد الاحتفاظ بالنقود لأن الأمور أصبحت معقدة.

مليون دولار مقابل إعادة الأموال

تقول المرأة بأن محامي اتصل بها وادعى أنه يمثل مالك وحدة التخزين الأصلي والأموال التي تم العثور عليها بداخلها، وإذا أعادوا الأموال النقدية، فسيكون على استعداد لتقديم 600 ألف دولار كمكافأة.

 

رفضت المرأة وزوجها العرض، وبعد فترة قصيرة، قدم الرجل عرضًا قال فيه بأنه يمكنهم الاحتفاظ بـ 1.2 مليون دولار إذا أعادوا المبلغ المتبقي وقد قبل الزوجان بالفعل.

دولار أمريكي الدولار سعر الدولار الدولار أمام الجنيه

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