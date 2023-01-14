غريب.. ظهور طبق طائر فوق بركان ثائر |شاهد

مع وجود العديد من حالات رصد الأشخاص لأجسام طائرة مجهولة (UFOs) في العديد من بلدان العالم وسط تكهنات بوجود الفضائيين، التقط زوجين صورة لـ طبق طائر فوق قمة بركان.

كان الزوجان «لويس جويرا» و«كارلا جارسيا» يلتقطان صورة لبركان بوبوكاتيبتل بالقرب من أتليسكو في المكسيك عندما لاحظا وجود قرص ضخم يحوم فوق الحمم البركانية المتصاعدة.

طبق طائر فوق البركان

نشرت جارسيا الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار أصدقاؤها إلى أن الجسم الغريب يمكن أن يكون طبقًا طائرًا.

وأظهرت صورة كارلا البركان الذي يبلغ ارتفاعه 10000 قدم مع عمود من الدخان يطفو من فوهته.

وإلى اليمين، كان هناك جسم أسود مميز على شكل قرص أثار الشك في كونه جسمًا طائرًا.

في الوقت نفسه، تشتهر Atlixco بانتشار مثل هذه الظواهر الخارقة ويمكن أن يكون ظهور الطبق الطائر إحداها.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، هناك طريق ممتد خارج المدينة يُعتقد أنه لا يلتزم بقوانين الجاذبية العادية.

من المعروف أن الصخور وكرات القدم وحتى السيارات تتدحرج صعودًا من تلقاء نفسها.

في منتصف التسعينيات، كانت Atlixco أيضًا واحدة من أفضل 10 نقاط ساخنة للأطباق الطائرة في العالم.

