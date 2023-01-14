متابعين وبنحلها| تحرك عاجل من التعليم بعد سقوط سيستم امتحانات "أبناؤنا في الخارج"

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكاوى سقوط سيستم امتحانات أبناؤنا في الخارج في بعض الدول العربية وأبرزها السعودية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار فحص المشكلة والعمل على حلها ، مشددة على أنها تراعي مصلحة الطلاب .

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه من المتوقع أن تعلن الوزارة رسميا عن مد زمن الامتحان لـ ابناؤنا في الخارج اليوم لتعويضهم عن ازمة تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج التي حدثت في بداية اليوم

وانطلقت اليوم السبت امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع دول العالم ، وذلك وفقا لجدول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

و وفقا لـ جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج 2023 ، من المفترض أن يؤدي الآن تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحان على منصة امتحان ابناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم.

ومع بدء دخول تلاميذ المرحلة الابتدائية في تمام التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة من دول العالم اليوم ، انتشرت استغاثات الأهالي بأن “السيستم واقع” ولا توجد امكانية لدخول الامتحان خاصة في السعودية .

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج في السعودية

وامتلأت صفحات السوشيال ميديا بشكاوى واستغاثات من أولياء امور تلاميذ المرحلة الابتدائية المغتربين الذين يخوضون امتحانات ابناؤنا في الخارج.

حيث قالت رشا الحناوي: أنا فى السعودية الموقع واقع الحل ايه ؟، وقالت انيسة الشرقاوي : السعودية الموقع مش راضي يفتح معايا.

كما شهد جروب حوار مجتمعي في التعليم نفس الشكاوى التي استغاث الأهالي منها بسبب "سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج في السعودية حيث جاءت الاستغاثات كالتالي :

قالت أم صافي : الامتحان مش بيفتح في السعودية والوقت بيمر وعندنا أكتر من طفل حد يرد علينا ، وقالت ولية امر تدعى هبة : قولنا من الأول الموقع مش هيتحمل كل الدول تدخل في وقت واحد العيال تعبت واحنا تعبنا.

وأضافت : نوصل للوزير ازاي يا جماعة الدعم الفني مش بيرد والموقع واقع تروح فين ولا نكلم مين ؟، وقالت وليى امر اخرى : السعودية الموقع مش شغال نرجو سرعة الحل ، وقال محمد نسيم : الموقع ما اشتغلش مع اي حد وقال “السرفر ايرور”

ومن جانبها تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شكاوى الأهالي الان وتعمل على التحقق منها وسرعة التصرف لحل المشكلة .